Rescaten una excursionista ferida a Mas de Barberans

Els Bombers l'han evacuat per terra després que no pogués continuar la marxa a la zona del pont de les Canals

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.

Aquest dissabte al matí, els Bombers de la Generalitat han rescatat una dona que no podia continuar la marxa a la zona del pont de les Canals, al terme municipal de Mas de Barberans.

L’avís s’ha rebut a les 7.43 h i fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions terrestres dels Bombers. Els efectius han arribat fins on es trobava la ferida i els seus acompanyants i l’han evacuat per terra. 

Posteriorment, s’ha fet la transferència al personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que l'han traslladat a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. L'afectada no presentaria lesions de gravetat. 

