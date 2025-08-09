Successos
Rescaten una excursionista ferida a Mas de Barberans
Els Bombers l'han evacuat per terra després que no pogués continuar la marxa a la zona del pont de les Canals
Aquest dissabte al matí, els Bombers de la Generalitat han rescatat una dona que no podia continuar la marxa a la zona del pont de les Canals, al terme municipal de Mas de Barberans.
L’avís s’ha rebut a les 7.43 h i fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions terrestres dels Bombers. Els efectius han arribat fins on es trobava la ferida i els seus acompanyants i l’han evacuat per terra.
Posteriorment, s’ha fet la transferència al personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que l'han traslladat a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. L'afectada no presentaria lesions de gravetat.