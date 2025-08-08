Successos
Crema un cotxe enmig d'un camp de tarongers a Alcanar
Els fets han passat a la una de la matinada d'aquest divendres
Una dotació de Bombers de la Generalitat ha treballat aquesta matinada en un incendi de vehicle a Alcanar. Els fets han passat a les 01.45 hores a la zona del camí del Pou de la Verge.
Segons explica el cos d'emergències, allí ha cremat un cotxe que es trobava estacionat en mig d'un camp de tarongers. Com a conseqüència de la intensitat de la flama algun dels arbres fruiters també ha quedat afectat. Cap persona ha resultat ferida durant el foc.