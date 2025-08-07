Policial
Detenen un home a Amposta per sostreure maquinària agrícola
Els Mossos d’Esquadra van localitzar un magatzem on el detingut guardava els objectes sostrets per la seva posterior venda en el mercat negre
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Comissaria d’Amposta van detenir ahir un home de 20 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força i un delicte de furt.
Els fets es remunten al passat 25 de juliol quan els agents van localitzar un magatzem ubicat a Amposta on s’hi depositaven diversos objectes presumptament sostrets.
Els policies van intervenir aquests objectes tractant-se principalment de maquinària agrícola i de jardineria que restaven a l’espera de ser venuts en el mercat negre.
Entre aquests aparells es trobaven motocultors, màquines de tallar gespa i tallabardisses, un transpalet, una maquina de soldadura elèctrica, una bomba d’aigua, una serra de taula, un bufador i un maletí d’eines entre altres objectes. També es va localitzar un sortidor de cervesa que havia estat furtat dies abans d’un establiment de restauració de la mateixa localitat.
Les indagacions policials van permetre localitzar i detenir ahir al responsable d’aquests fets delictius, tractant-se d’un jove de 20 anys.
Un motocultor que havia estat sostret en un robatori amb força ocorregut el passat 12 de juny va ser reconegut i retornat al seu legítim propietari. Es continuen les gestions policials per localitzar els propietaris de la resta d’objectes recuperats.
El detingut passarà demà a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia d’Amposta.