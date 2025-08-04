Diari Més

Successos

Troben un cadàver surant al canal d'Amposta

Els fets han passat a primera hora del matí en una de les sortides del municipi

Imatge d'un vehicle dels Mossos d'Esquadra.

Imatge d'un vehicle dels Mossos d'Esquadra.Mossos d'Esquadra

Shaila Cid
Publicat per
Shaila CidRedactora

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El cos d'una persona surant al canal d'Amposta ha estat localitzada a primera hora del matí de dilluns. El 112 ha rebut un avís a les 08.30 hores i s'han desplaçat Bombers de la Generalitat i Mossos d'Esquadra fins a la sortida del municipi, a l'altura de la benzinera. 

Segons han confirmat Mossos d'Esquadra es tractaria s'un suïcidi. El cadàver corresponia a un home d'edat avançada. Finalment, els bombers no han fet cap servei, ja que la policia autonòmica ha assumit el cas.

tracking