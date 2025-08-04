Successos
Troben un cadàver surant al canal d'Amposta
Els fets han passat a primera hora del matí en una de les sortides del municipi
El cos d'una persona surant al canal d'Amposta ha estat localitzada a primera hora del matí de dilluns. El 112 ha rebut un avís a les 08.30 hores i s'han desplaçat Bombers de la Generalitat i Mossos d'Esquadra fins a la sortida del municipi, a l'altura de la benzinera.
Segons han confirmat Mossos d'Esquadra es tractaria s'un suïcidi. El cadàver corresponia a un home d'edat avançada. Finalment, els bombers no han fet cap servei, ja que la policia autonòmica ha assumit el cas.