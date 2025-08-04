Successos
Sis quilòmetres de retencions a l'AP-7 d'Amposta per l'incendi d'un vehicle
L'incendi no ha afectat vegetació del voral de l'autopista
L'AP-7 compta amb 6,3 quilòmetres de retencions al seu pas per Amposta per l'incendi d'un turisme. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 11.54 hores i s'han desplaçat amb 3 dotacions terrestres fins al punt quilomètric 325 en direcció Castelló.
Els bombers han extingit l'incendi del turisme que ha cremat completament. Cap dels ocupants ha resultat ferit. L'incendi no ha afectat vegetació del voral de l'autopista.
La via es troba circulació densa entre els punts quilomètrics 326,30 - 320 en direcció València, ja que hi ha un carril tancat.