Carreteres
El ple de la Diputació aprova definitivament el projecte de millora de la carretera de Poble Nou
L'ens provincial preveu iniciar dins d'enguany les actuacions, amb un cost de 13,5 milions i una durada de dos anys
El Ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat definitivament el projecte de condicionament de la carretera T-2021, entre la Ràpita i Poble Nou del Delta, coneguda també com la #carreteradelavergonya. Segons el comunicat de l'ens, l'aprovació definitiva permetrà treballar ja en les expropiacions i la licitació del projecte, amb un pressupost total de 13,5 milions d'euros.
L'ens provincial preveu poder iniciar les obres, que s'allargaran uns dos anys, dins d'enguany. La via passarà a formar part de la xarxa local de carreteres de la Diputació un cop comenci l'actuació. El projecte ha de millorar la seguretat de la carretera en un tram de 10 quilòmetres de molt escassa amplada i no es produeixen nombrosos accidents.
El projecte preveu eixamplar la via fins als 6 o 8 metres depenent del tram. A més, es milloraran totes les interseccions, amb la construcció de dues rotondes, una al terme municipal de la Ràpita, a la intersecció amb la carretera TV-3408, i l'altra a Poble Nou del Delta, per donar accés al poble mitjançant la Ronda dels Pins i als camps del sud. Les obres també inclouran diversos trams d'itineraris segurs per a vianants i ciclistes en un total de 2,72 km que permetran donar continuïtat als itineraris ciclistes actuals i ampliar l'itinerari turístic de la Via Verda per aquesta zona deltaica.
«Avui aprovem de manera definitiva un projecte llargament esperat, reivindicat i, sobretot, just, un projecte que parla de seguretat, de dignitat i de compromís amb les Terres de l'Ebre», ha manifestat la diputada delegada d'Infraestructures del Territori, Iris Castell, tot recordant que l'actuació «dona resposta a una demanda històrica del territori».
Variant d'Ulldecona de la TV-3313
D'altra banda, el ple també ha aprovat definitivament el projecte de la variant d'Ulldecona de la carretera TV-3313, amb un pressupost de 883.878,88 euros, i ha donat el vistiplau inicial al projecte de rotonda a la intersecció de la carretera TV-7048 i l'accés a la urbanització Castellmoster, al terme municipal de Castellvell del Camp, amb un pressupost de 509.130,61 euros.
Durant la sessió plenària d'aquest divendres Jesús Álvarez, alcalde de Móra la Nova, i Marc Bigordà, alcalde dels Garidells, han pres possessió com a diputats dins del grup d'ERC, en substitució de Carlos Brull i Carme Ferrer. Tant Carlos Brull com Carme Ferrer van renunciar al seu càrrec com a diputats a la Diputació en la darrera sessió plenària, tal com estava previst des d'inicis del present mandat.
El ple d'aquest divendres també ha aprovat una modificació de crèdit de 2,3 milions d'euros que permetrà ampliar la dotació de subvencions adreçades al món local i a les entitats en àmbits estratègics per a la institució com són la sostenibilitat, la cultura, l'habitatge o l'acció social. La modificació de crèdit també facilitarà l'impuls de nous projectes i serveis a la demarcació.
D'entre les partides que inclou la modificació de crèdit destaca l'aportació econòmica de 450.000 euros a l'Ajuntament d'Alcanar, per al projecte de renaturalització del tram final del barranc de Sant Jaume; l'aportació de 50.000 euros per les obres de millora del Casal de Vila-rodona o els 38.000 euros per la rehabilitació de la casa d'acollida Sant Magí de la Brufaganya de Pontils.