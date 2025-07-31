Diari Més

Rescaten un veler que s'havia quedat encallat a la sorra de la Badia dels Alfacs

Bombers i Salvament Marítim han treballat conjuntament en un operatiu aquest matí

Imatge del veler que s'havia quedat encallat a la sorra al Delta de l'Ebre.

Imatge del veler que s'havia quedat encallat a la sorra al Delta de l'Ebre.Bombers

Shaila Cid
Publicat per
Shaila CidRedactora

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest matí de dijous juntament amb Salvament Marítim per desencallar un veler que s'havia quedat embarrancat ahir al vespre a la sorra. L'avís de l'encallament es va rebre ahir a les 00.01 hores però es va decidir posposar el servei fins a primera hora del matí d'avui.

Dues unitats s'han desplaçat fins a la Badia dels Alfacs, a la Ràpita, per tal de muntar la instal·lació per a permetre la maniobra d’arrossegament per part de l'embarcació Salvamar de Salvament Marítim. Finalment, han aconseguit remolcar el veler fins al port.

