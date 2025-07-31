Successos
Rescaten un veler que s'havia quedat encallat a la sorra de la Badia dels Alfacs
Bombers i Salvament Marítim han treballat conjuntament en un operatiu aquest matí
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest matí de dijous juntament amb Salvament Marítim per desencallar un veler que s'havia quedat embarrancat ahir al vespre a la sorra. L'avís de l'encallament es va rebre ahir a les 00.01 hores però es va decidir posposar el servei fins a primera hora del matí d'avui.
Dues unitats s'han desplaçat fins a la Badia dels Alfacs, a la Ràpita, per tal de muntar la instal·lació per a permetre la maniobra d’arrossegament per part de l'embarcació Salvamar de Salvament Marítim. Finalment, han aconseguit remolcar el veler fins al port.