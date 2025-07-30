Successos
Els Bombers rematen una crema controlada a Masdenverge
El cos d'emergències també ha treballat en un foc de vegetació a l'Ametlla de Mar
Dues dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat a primera hora del matí de dimecres en un incendi a Masdenverge. L'avís l'han rebut a les 06.52 hores per una gran columna de fum prop del carrer de la Galera.
Un cop allí, els bombers han comprovat que es tractava d'una crema controlada en una piscina en desús de restes vegetals i plàstics. Els efectius han acabat de rematar el foc i l'han apagat amb la línia d'aigua.
Incendi a l'Ametlla de Mar
Unes hores més tard, els Bombers han rebut un altre avís per un incendi de vegetació a la zona del camí de la Pedrera de l'Ametlla de Mar. Allí hi ha cinc dotacions que han aconseguit controlar el foc, que hauria cremat uns 100 metres quadrats. Els efectius encara es troben a la zona.