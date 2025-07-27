Successos
Un policia fora de servei salva a un jove noruec que quasi s'ofega a la platja Capri, a la Ràpita
L'agent va escoltar els crits desesperats del turista mentre nedava i el va treure de l'aigua sa i estalvi
Un jove de nacionalitat noruega va ser rescatat el passat 20 de juliol a la Platja Capri de Sant Carles de la Ràpita per un agent de la Policia Nacional que es trobava fora de servei.
Segons han informat diversos mitjans aragonesos, el policia, destinat a la Prefectura Superior de la Policia d'Aragó, estaria practicant natació quan va observar com el jove inexpert de 18 anys s'allunyava cap a les boies que delimiten la zona de bany.
Després de comprovar que el noi estava experimentant dificultats per avançar davant l'estat desfavorable del mar i escoltar els seus crits desesperats, l'agent hauria decidit intervenir per socorre'l.
El turista presentava símptomes d'esgotament, però el policia l'hauria aconseguit estabilitzar dins l'aigua i portar-lo fins a la sorra, amb l'ajuda d'una dona que estava practicant paddle surf i hauria oferit la seva taula per facilitar a l'afectat la sortida de l'aigua.
Un cop fora, el jove va ser assistit per una metgessa que també es trobava fora de servei, i no va necessitar ser traslladat a cap centre hospitalari.