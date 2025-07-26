Successos
Un ferit en un accident a Alcanar després de xocar contra un fanal amb el cotxe
El sinistre ha tingut lloc aquest dissabte al matí a la TP-3318
Una persona ha resultat ferida aquest dissabte al matí en un accident de trànsit a Alcanar. Els Bombers de la Generalitat ha rebut l’avís a les 6.35 hores per una col·lisió d’un vehicle contra un fanal a la carretera TP-3318.
Una dotació dels Bombers s’ha desplaçat fins al lloc dels fets per donar suport a l’emergència, revisar l’estat del vehicle i garantir la seguretat a la zona, ja que el conductor no ha quedat atrapat i no ha calgut excarcerar-lo.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès el conductor, únic ocupant del cotxe, que ha resultat ferit.