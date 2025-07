El Govern invertirà prop de 3 MEUR als centres de tecnificació esportiva d’Amposta, Ripoll i la Seu d’Urgell

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat una inversió de 2,99 milions d’euros per la millora i l’optimització energètica de tres centres de tecnificació esportiva de Catalunya: el Centre el d’Amposta, el de l’Avellaneda a Ripoll i el de la Seu d’Urgell. L’actuació prioritza la reducció del consum d’energia, l’impuls a la digitalització i la millora de l’accessibilitat de les instal·lacions esportives i està finançada a través dels fons europeus Next Generation EU.

La subvenció més copiosa serà per l’Ajuntament d’Amposta rebrà d’1,75 milions d’euros per finançar la instal·lació de plaques solars, la substitució del sistema de climatització i il·luminació, la renovació del sistema de deshumidificació i filtratge de la piscina i la reforma de l’accés principal. Els recursos per al centre de les Terres de l’Ebre distribuiran en dues anualitats (2025 i 2026).

D’altra banda, el centre especialitzat en bicicleta de muntanya de l’Avellaneda rebrà un ajut de 708.150 euros que s’utilitzaran per instal·lar una xarxa de calor alimentada per biomassa i millorar de l’envolupant de l’edifici per optimitzar-ne l’eficiència energètica i l’accessibilitat.

Per últim, a la capital de l’Alt Urgell, l’Ajuntament rebrà 528.000 euros per a obres d’estalvi energètic i accessibilitat al centre situat al Parc del Segre, especialment vinculat a esports d’aigua i activitats en entorn natural. L’actuació contempla millores estructurals i tecnològiques que permetran un ús més eficient dels recursos i una millor experiència per als esportistes d’alt nivell.

Les inversions formen part de l’estratègia per modernitzar les infraestructures esportives de la Xarxa de Centres de Tecnificació de Catalunya.