Mor un agent de la policia local d’Amposta mentre reparava el seu cotxe a casa

Un agent de la policia local d'Amposta de 33 anys ha resultat mort per una possible electrocució accidental mentre reparava un cotxe al seu domicili de Poble Nou del Delta. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra a l'ACN els seus pares haurien trobat el cos a casa seva després d'estar-lo trucant durant força estona sense obtenir resposta. Els cossos policials i d'emergències han rebut l'avís quan faltaven cinc minuts per a dos quarts de cinc de la tarda.

La víctima, originària del municipi veí de la Ràpita, es trobava reparant el seu cotxe elèctric a casa seva quan, per causes que s'estan investigant, hauria rebut una descàrrega fatal i ha acabat morint electrocutat. El SEM ha activat equips de psicòlegs per atendre els familiars.

Segons han explicat fonts municipals, era un dels últims agents que s'havia incorporat recentment al cos policial local de la capital del Montsià.