Els Mossos comissen 1.600 plantes de marihuana en una antiga fàbrica de pinzells a la Sénia

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han comissat 1.600 plantes de marihuana en una antiga fàbrica de pinzells a la Sénia (Montsià). El dia dels fets, el cos de seguretat català va rebre un avís que alertava que una torre transformadora d'electricitat s'estava cremant en aquest municipi.

Els agents que es van adreçar a l'indret van detectar que a la zona hi havia una nau industrial que punxava la llum d'aquesta torre. A dins van descobrir un sistema d'enllumenat i climatització sofisticat per fer créixer les plantes. Segons els càlculs dels Mossos, l'equipament permetia als seus responsables uns guanys de 744.000 euros per collita.