La Diputació aprovarà l'1 d'agost el projecte definitiu de la carretera entre Amposta i Poble Nou

Un cotxe passar per la carretera T-2021 durant la visita de la diputada provincial Iris Castell i un responsable tècnic de l'àrea d'Infraestructures del Territori de la Diputació de Tarragona, a Poble Nou del Delta.ACN

La Diputació de Tarragona enfila la recta final de la tramitació de la llargament reivindicada reforma de la T-2021 entre la Ràpita i Poble Nou del Delta, coneguda com la «carretera de la vergonya». La diputada d'Infraestructures del territori de l'ens, Iris Castell, ha anunciat aquest dimecres que l'aprovació definitiva del projecte es portarà al ple de l'ens provincial previst el pròxim 1 d'agost, un cop es rebuts fa dos setmanes els nou informes favorables de les administracions implicades.

Amb el projecte aprovat, s'iniciarà el procediment per expropiar els béns afectats i licitar les obres. L'objectiu és poder iniciar-les dins d'enguany, d'acord amb el compromís públic de la presidenta de l'ens, Noemí Llauradó.

El malson dels veïns de Poble Nou del Delta i de milers d'usuaris que transiten per una carretera estreta i perillosa, causant de nombrosos accidents -inclosos mortals- els últims anys, podria acabar en els pròxims anys. La Diputació de Tarragona, l'administració que ha assumit l'execució de les obres, ha anunciat des del mateix nucli del delta de l'Ebre que ja hi ha data per començar a treballar en la fase final del projecte de reforma.

Segons ha avançat Castell, l'aprovació definitiva del projecte s'elevarà la setmana vinent a la corresponent comissió informativa de l'ens per incloure-la a l'ordre del dia del ple del mes d'agost, previst pel divendres dia 1. El tràmit permetrà iniciar els procediments d'expropiació de béns afectats en un tram d'uns 10 quilòmetres i licitar les obres per, finalment, procedir a la seva adjudicació. L'ens provincial va pressupostar per enguany 5 dels 13 milions d'euros que preveu invertir en l'actuació, que s'allargarà dos anys. A hores d'ara, es desconeixen les restriccions i limitacions del trànsit que implicaran les obres.

Tot això serà possible després que, dues setmanes enrere, entressin a l'ens els últims informes pendents d'administracions que havien de pronunciar-se sobre la viabilitat del projecte. Entre aquests, un sobre contaminació lumínica i acústica sol·licitat a darrera hora pel Departament de Territori, que se suma a la llarga espera per obtenir l'autorització d'ocupació de la zona de domini públic marítimo-terrestre.

«Hem necessitat uns quants mesos perquè les administracions diguin la seva i portessin els informes pertinents», ha apuntat Castell. En total, han estat nou informes. Això ha fet, segons la diputada, que el projecte aprovat inicialment el mes d'octubre passat no pugui ser sotmès a l'aprovació definitiva fins aquest agost. La previsió inicial de l'ens, ha precisat, era poder disposar d'aquesta documentació per aprovar-lo al ple de maig.

La diputada ha precisat que la reforma de la carretera entre la Ràpita i Poble Nou del Delta és «una obra singular i de magnitud molt gran». Ha refermat el compromís de l'ens provincial amb un projecte de millora d'una via de la qual encara no n'és l'administració titular -una condició que assumirà un cop comenci a executar les obres-. També ha insistit que treballaran amb la previsió de poder començar l'execució dins d'aquest 2025 i ha agraït a les diferents administracions afectades la implicació per entendre el caràcter «prioritari» del projecte.

Uns agraïments que ha estès també al moviment social veïnal, la plataforma #carreteradelavergonya, que durant els últims anys s'ha mobilitzat per denunciar l'elevada perillositat de la via i reclamar l'inici de les obres. «Gràcies per la pressió que fan: no ens hem sentit atacats, tot i que se'ns ha interpel·lat. La pressió ciutadana ha estat també important perquè el projecte pugui ser aprovat aquest 1 d'agost», ha declarat, a peu de carretera, la mateixa Castell.

Tram de 10 quilòmetres

Les obres de millora de la carretera T-2021 inclouen els primers 9,79 quilòmetres de la via, que s'eixamplarà als sis metres de calçada, més els nous vorals, i la construcció de dues rotondes a la intersecció amb la carretera TV-3408 i al nucli de Poble Nou. A la resta del camí, des del nucli urbà fins a les Salines, s'hi faran les actuacions per garantir la seguretat viària i previstes al Pla Zonal de reforç de ferm, senyalització vertical i horitzontal. En aquest tram de 3,6 quilòmetres es garantirà una amplada mínim de 5 metres.

El projecte de millora de la T-2021 inclourà la prolongació del camí de guarda de la badia dels Alfacs, una actuació que farà la Diputació de Tarragona «deixant espai necessari per a donar continuïtat al camí de guarda i sense afectar els hàbitats presents a la vora de la badia dels Alfacs».

Aquesta darrera actuació estarà condicionada Acció Climàtica, que finançarà aquesta part de les obres. El projecte, a més, preveu integrar i complementar donant continuïtat, en alguns trams, els circuits de carril bici existents en aquest tram del litoral deltaic. En una segona fase, la Diputació preveu fer arribar el carril bici des de Poble Nou fins la barra del Trabucador.