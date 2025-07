Adjudicada a Marina Cambrils la gestió de la dàrsena esportiva del port de les Cases d’Alcanar

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Ports de la Generalitat ha adjudicat a Marina Cambrils SL l’explotació de la dàrsena esportiva del port de les Cases d’Alcanar per un termini de quinze anys. El projecte d'aquesta empresa suposa un canvi de model de gestió que passa de règim de cessió d’ús a règim de lloguer tant en els amarratges com en els locals per tal de reactivar l’activitat nàutica i esportiva tot l’any.

La proposta de la nova concessionària, única en la licitació, vol impulsar la mobilitat de les embarcacions, incrementar la capacitat d’ocupació i potenciar uns serveis de qualitat, així com implementar una gestió mediambiental integral de l’espai, entre altres. El projecte de renovació suposa una inversió de 2.085.000 euros, sense IVA, que s'executarà en dues fases.

La nova concessionària proposa un model de gestió de les infraestructures en règim de lloguer al 100%, amb descomptes excepcionals d’entre un 10 i 20% durant la primera fase per a incentivar la recuperació de la flota. Igualment, tindran descompte les embarcacions de rem i de vela llatina amb l’objectiu de fomentar la cultura marinera. Pel que fa a les de transeünts, que naveguen per la Mediterrània, es reservarà un 5% dels amarratges d’ús públic. A més, hi haurà una zona per a embarcacions de lloguer. Actualment, la configuració de la dàrsena esportiva té capacitat per acollir 124 barques d’esbarjo, d’entre 6 i 12 metres d’eslora.

La proposta Marina Cambrils SL vol optimitzar el mirall d’aigua i les instal·lacions per a potenciar la mobilitat de les embarcacions i incrementar la capacitat d’ocupació. Alhora, pretén impulsar els serveis portuaris com ara, la disposició de les instal·lacions d’amarratge i atracada. També aposta per fer una gestió mediambiental integral de la dàrsena esportiva, impulsant campanyes de difusió i conscienciació ambiental. La companyia vol fomentar de la nàutica, la cultura marinera i la vela inclusiva amb infraestructures i activitats formatives, així com integrar millor el port a la vila amb nous espais per als ciutadans.

Inversió de 2,1 MEUR en dues fases

L'empresa investirà 2,1 milions d'euros en dues fases. En la primera d'elles es faran obres de millora per mantenir la configuració actual de la dàrsena i poder iniciar les activitats de manera immediata. També s'adequaran els pantalans on s’amarren les embarcacions, es recuperarà el calat i es remodelarà l’edifici principal, mantenint a la façana l’estètica del municipi, amb una planta baixa i una planta primera. Finalment, es renovarà les xarxes de subministrament de serveis d’aigua i electricitat i s'instal·laran 48 torretes telegestionades amb sistemes de prepagament.

Pel que fa a la segona fase, s'iniciarà quan acabin les obres del dic de recer, en dos anys. Els primers treballs serviran per fer una nova configuració de la instal·lació per distribuir millor els amarradors i acollir vaixells de fins a divuit metres d’eslora. Concretament, es farà manteniment d’un calat al canal d’accés de 2,5 metres de profunditat per a garantir la navegabilitat. A més, es durà a terme la reordenació dels pantalans i l’execució d’un nou pantalà flotant de 78 metres de longitud i capacitat per a 79 embarcacions d’entre 8 i 18 metres d’eslora.

En aquesta segona fase, també es millorarà l’espai per a activitats de vela amb una plataforma fixa, una rampa de varada i una esplanada. Després, s’organitzaran activitats per fomentar la vela des de diferents eixos: escolar, comunitat local, visitants i turistes, i es promourà la vela a persones amb mobilitat reduïda. Així mateix, s'instal·larà una nova rampa d’accés al port des del passeig marítim per integrar-lo al municipi i es crearà un nou passeig que enllaçarà la rampa amb l’entrada a les instal·lacions portuàries. Per acabar, s'instal·larà un nou control d’accessos, plaques fotovoltaiques i un punt de recàrrega de vehicles elèctrics.

Única oferta

El projecte de Marina Cambrils SL ha estat l’única oferta que s’ha presentat a la licitació per a gestionar i explotar la dàrsena esportiva del port de les Cases d’Alcanar, gestionada anteriorment pel Club Nàutic Cases d’Alcanar. De fet, aquesta entitat va negar que abandonessin el port esportiu i va assenyalar que van descartar concórrer a la licitació perquè en els plecs, sostenen, s'obliga el nou gestor a assumir els riscos operacionals, sobretot meteorològics, i els possibles danys a estructures i embarcacions a l'interior de la dàrsena. «Vam marxar al desembre per la inseguretat i no hem optat a la concessió pel mateix», va afirmar el seu president, Evelio Montfort.