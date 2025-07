Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Policia Nacional ha desmantellat a Amposta un dels laboratoris de drogues sintètiques més importants d'Europa. Una organització procedent dels Països Baixos ha estat al voltant d'un any produint centenars de quilos de MDMA. S'han arrestat cinc persones i s'han decomissat productes valorats en diversos milions d'euros entre els quilos i litres de material per preparar la droga i la mateixa droga produïda en una nau industrial d'un polígon ampostí.

La Udyco de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb la Unitat Nacional d'Investigacions i Intervencions Especials de la Policia Nacional de Països Baixos, han desmantellat el laboratori clandestí.

El presumpte líder havia teixit una xarxa de contactes que li permetia mantenir relacions amb altres organitzacions criminals. Vivia als Països Baixos, però viatjava sovint a Cambrils, on tenia un habitatge. Sota el seu comandament hi havia els «cuiners» i l'encarregat d'oferir seguretat a la nau. En l'entrada i escorcoll els policies van confiscar MDMA en diferents formats, 2.085 quilos de precursors sòlids i 28.600 euros. Hi ha cinc persones detingudes, de les quals quatre han ingressat a la presó.

La investigació es va iniciar l'any 2023 gràcies a la col·laboració entre la Policia Nacional espanyola i la neerlandesa, que va posar de manifest la possible existència d'una organització criminal dedicada al tràfic internacional de droga de síntesi. Avançades les indagacions, van descobrir que havien establert la base d'operacions i el lloc de residència dels membres d'aquesta xarxa criminal a Amposta.

Després de les primeres indagacions es va poder detectar una estructura criminal forta i jerarquitzada amb un repartiment clar de tasques que gestionava un laboratori clandestí de producció de MDMA en una nau d'un polígon industrial d'Amposta. A la cúspide hi havia el líder, que havia establert una xarxa de contactes sòlida a diferents països com Espanya i Colòmbia, on viatjava amb freqüència per tancar acords comercials. Era, a més persona, de confiança de diversos grups criminals relacionats amb el crim organitzat assentat als Països Baixos dedicats al tràfic de drogues i a ajustaments de comptes.

Sota el seu comandament hi havia el segon esglaó, format per dues persones, coneguts com els «cuiners», que s'encarregaven del processament de la substància estupefaent al laboratori i que s'havien traslladat des dels Països Baixos a Catalunya per a aquesta funció. Adoptaven nombroses mesures de seguretat com canviar de domicili freqüentment i no mantenir contacte amb ningú aliè al grup. Es dedicaven exclusivament a la feina que tenien encomanada durant tots els dies de la setmana, i garantien així el seu anonimat per eludir qualsevol acció policial. La baula inferior l'ocupava un home responsable de donar seguretat a tota l'activitat desenvolupada a la nau, tant a peu com amb vehicle, controlant les nombroses càmeres de videovigilància que havien instal·lat a l'interior i a l'exterior de la nau.

Després de nombroses tasques d'investigació, els agents van constatar que aquest grup havia realitzat un estudi previ per triar el lloc més adequat per establir el laboratori tenint en compte l'activitat desenvolupada al polígon, trànsit de gent o la ubicació. Tant és així, que les naus limítrofes es trobaven buides o abandonades, cosa que els permetia cert anonimat i detectar qualsevol persona estranya que circulés per la zona. També utilitzaven telèfons encriptats i criptomonedes com a mitjà de pagament, dotant així de més seguretat tota l'activitat delictiva i dificultant una possible investigació policial.

El maig passat es va aconseguir la detenció del líder d'aquest entramat criminal arran d'una Ordre Europa de Detenció i Lliurament emesa pels Països Baixos. Es van realitzar tres entrades i escorcolls a Cambrils i un altre escorcoll als Països Baixos on es van intervenir 198 quilos de bicarbonat utilitzat com a substància de tall a laboratoris. Després de passar a disposició de l'autoritat judicial com a presumpte responsable d'un delicte de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal, es va decretar el seu ingrés immediat a la presó. Posteriorment, el 24 de juny, en una segona fase d'aquesta operació policial, es va tenir coneixement d'una reunió entre una dona que va viatjar des dels Països Baixos a Tarragona per citar-se amb els «cuiners».

Immediatament després aquests van acudir a un centre de bricolatge per comprar una vintena de calaixeres que van ser transportades en una furgoneta al laboratori. Un cop els investigadors van aconseguir la plena identificació de tots els membres d'aquesta xarxa criminal, es va establir un dispositiu l'endemà per a l'entrada i l'escorcoll de la nau, on van descobrir el laboratori clandestí de síntesi de MDMA. Estava dividit en sis zones diferenciades: emmagatzematge, reacció, destil·lació, cristal·lització, filtratge i pesatge. Hi havia més d'un milió d'euros en material a l'interior. Tenien sis reactors industrials --diversos de 1.000 litres i amb doble encamisat--, destil·ladors industrials connectats amb oli tèrmic per a processos d'alta temperatura, 31.000 litres de precursors, 722 litres d'oli de MDMA, 2.085 quilos de precursors sòlids i 28.600 euros.

A més, a la furgoneta que utilitzaven van localitzar 582 quilos de MDMA, dels quals 120 quilos es trobaven darrere de les calaixeres degudament embalades i 462 quilos a l'interior. Per tot això, en aquell mateix moment es van detenir els dos «cuiners» i l'encarregat de donar seguretat, que van passar a disposició de l'autoritat judicial com a presumptes responsables d'un delicte contra la salut pública i pertinença a grup criminal i es va decretar l'ingrés a la presó de tots ells. Finalment, dimecres passat es va aconseguir l'arrest de la dona que havia viatjat des dels Països Baixos per acudir a una trobada amb els «cuiners» com a presumpta responsable d'un delicte contra la salut pública i pertinença a grup criminal.