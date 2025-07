Absolen un home del delicte d'intent d'homicidi quan va incendiar el dormitori d'una dona

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha absolt «del delicte d'homicidi intentat i previst» a un home que va calar foc dins de l'habitació d'una dona de Santa Bàrbara (Montsià), quan ella va tallar una relació que havien iniciat per les xarxes socials.

L'Audiència de Tarragona el va condemnar a set anys de presó per aquests fets i ara la secció d'apel·lacions de la sala civil i penal del TSJC estima part del recurs interposat. El tribunal considera que hi ha indicis que va ser ell qui va incendiar l'habitatge de la víctima, però exclou que existeixi dolo homicida, ja que en el judici es va considerar que potser va actuar sabent que la dona havia marxat a treballar i no estava a casa.

En la sentència del TSJC es considera que existeixen «dubtes raonables per excloure l'existència del dolo homicida propi del delicte» pel qual l'home va ser condemnat a set anys de presó per la secció segona de l'Audiència de Tarragona, amb sentència del 12 de març d'enguany. El tribunal provincial també li va interposar una ordre d'allunyament a la víctima i el pagament dels desperfectes causats pel foc a l'habitatge de Santa Bàrbara (prop de 1.800 euros).

Els fets van ser instruïts pel jutjat número 1 d'Amposta. La víctima i el condemnat s'havien conegut per una xarxa social el juny de 2023. Havien intercanviat missatges i vídeos amb contingut sexual, però la relació es va acabar aviat. Ella va bloquejar el condemnat a les xarxes i al telèfon mòbil i ell li va respondre amb missatges amenaçadors.

El 22 de juny de 2023, la víctima va marxar a treballar de matinada, com era habitual i va deixar entreoberta la finestra de l'habitació de la casa de lloguer de Santa Bàrbara on vivia. L'acusat va llençar material inflamable a dins de l'estança i va provocar un incendi, que es va apagar sol, però que va afectar bona part de l'habitació i dels objectes que hi havia. El condemnat va ser localitzat prop de l'habitatge i al seu telèfon mòbil es van trobar fotografies de la casa d'aquell dia i de dies anteriors -quan alguns testimonis també el situen a prop del domicili-, així com els missatges d'amenaça.

Dolo homicida

El condemnat va recórrer contra la sentència de l'Audiència provincial per «vulneració del principi de presumpció d'innocència i falta de suficient prova de càrrega», i perquè no es va acreditar en el judici la seva intenció de matar la dona. El TSJC ha estimat el recurs parcialment. Descarta la primera petició perquè considera que hi ha prou indicis per considerar-lo l'autor del foc, però retira el dolo homicida que se li va atribuir perquè no es va descartar la possibilitat que fos plenament conscient que la víctima no estava dins de la casa.

Els magistrats del TJSC apel·len a la jurisprudència «constant i reiterada» de la sala segona del Tribunal Suprem, i diu que del principi in dubio pro reo no es dedueix el dret de l'acusat a què el tribunal dubti en certes circumstàncies, sinó que se'n deriva el dret «que el tribunal que realment ha dubtat no està autoritzat a condemnar».