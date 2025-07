El conductor del tractor mort en un accident a la TP-3311 és un veí de Roquetes de 63 anys

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

El conductor d'un tractor ha mort a primera hora del matí d'aquest divendres en un accident de trànsit a la carretera TP-3311 a Ulldecona (Montsià). Segons explica el Servei Català de Trànsit el sinistre viari mortal s’ha registrat al punt quilomètric 14 a les 06.46 hores.

Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut una col·lisió amb un camió i un tractor implicats, en què el tractor ha sortit de la via i ha bolcat. A conseqüència de l’accident, ha mort el conductor del tractor. Es tracta d’un home de 63 anys, M.G.B., veí de Roquetes. D’altra banda, el conductor del camió ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

Arran del sinistre, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions de Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima són 68 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany (dades provisionals).