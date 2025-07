El CN de les Cases respon a Ports que no han optat a la concessió perquè la dàrsena és insegura

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Club Nàutic de les Cases d'Alcanar nega que abandonessin el port esportiu i no s'hagin presentat al nou concurs de concessió esperant que quedés «desert». L'entitat insisteix que han descartat concórrer-hi perquè en els plecs s'obliga el nou gestor a assumir els riscos operacionals, sobretot meteorològics, i els possibles danys a estructures i embarcacions a l'interior de la dàrsena. «No ens estirem els cabells. Vam marxar al desembre per la inseguretat i no hem optat a la concessió pel mateix», ha dit el president de l'entitat, Evelio Montfort. El Club Nàutic celebra que una altra empresa «hagi acceptat aquest risc» i esperen que hi puguin col·laborar amb les habituals activitats nàutiques de port esportiu.

Des del Club Nàutic de les Cases han respost al secretari de Mobilitat i Infraestructures i president de Ports de la Generalitat, Manel Nadal, que va acusar-los «d'equivocar-se» no presentant-se al nou concurs de gestió del port esportiu canareu. El president de l'entitat, Evelio Montfort, creu que el president de Ports «ha rebut una informació esbiaixada» per fer aquestes declaracions sobre el Nàutic de les Cases.

L'entitat tenia la concessió del port esportiu des de l'any 1990. Des de 2020 gestionava la infraestructura marina amb una pròrroga, però el Nàutic de les Cases -que té una seixantena de socis i 42 embarcacions-, i després de diverses advertències, va abandonar la dàrsena esportiva al desembre. Ho va fer perquè el Govern no ha executat les obres del dic que té compromeses per garantir la protecció del port esportiu, una infraestructura que va quedar destrossada després del temporal Gloria, i que pateix desperfectes en cada intensa llevantada.

Una dàrsena fràgil

Evelio Montfort recorda que «el perill» a què s'exposen les embarcacions està reconegut per les administracions i que van acceptar la pròrroga de la gestió amb la promesa de les obres d'aquest braç de protecció. «Ara diuen el braç de fora encara no es fa, s'està estudiant, i resulta que qui es queda la concessió -del port esportiu- serà responsable dels riscos meteorològics. El Club Nàutic s'ha de fer responsable que s'afoni una barca?», ha recriminat.

Les embarcacions fa sis mesos que s'han traslladat als ports veïns, sobretot al de la Ràpita, i la dàrsena està buida. Manel Nadal va assegurar que aquest l'estiu hi haurà un nou gestor -per als pròxims 15 anys-, segurament l'única empresa que s'ha presentat al concurs -una marina de la zona de la Costa Daurada-.

«No ens sap gens de mal que unes altres persones hagin acceptat aquest risc. Estarem amb ells, però nosaltres no entrem en un port que no és segur», ha dit Montfort. El Club Nàutic tampoc descarta portar les barques al port esportiu a l'agost, si es reobre, però insisteix que a final d'estiu i a la tardor, arriba «el mal temps i se n'hauran d'anar».

Sense activitats de vela

El Club Nàutic de les Cases d'Alcanar també lamenta que se'ls hagi comunicat que, com no opten a la concessió del port, no se'ls autoritzen les activitats de vela que ofereixen cada l'estiu, formacions i activitats lúdiques que per on han passat més de 7.000 infants. Evelio Montfort recorda que només durant els dies de festa major es fan nombroses activitats com el bateig de mar, el surf de vela, la vela o els patins, entre moltes altres, que potser enguany «no es podran fer».

L'entitat vol arribar a una entesa amb la nova gestora de la dàrsena per fer aquestes activitats, i que «no es castigui a la gent d'Alcanar i les Cases i als turistes», per no haver optat al concurs de concessió. «No sabem si la nova empresa voldrà administrar-les, quan encara no sap ni com funcionarà, però si li han donat la concessió, no tenim problema a administrar nosaltres unes activitats i unes festes que hem fet durant més de cinquanta anys, que coneixem molt bé», ha apuntat Montfort.