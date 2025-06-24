Economia
El nou creuer Luminara tria la costa ebrenca per fer un fondeig tècnic de prova abans de fer el seu viatge inaugural
El vaixell fa poc que s'ha construït a les drassanes de Nantes, té 242 metres d'eslora i pot portar 452 passatgers
El nou creuer Luminara ha triat la costa ebrenca per fer un fondeig tècnic de prova abans del seu viatge inaugural el pròxim 3 de juliol, des del port de Mònaco. El vaixell s'ha acabat de construir recentment a les drassanes del port de Nantes i té 242 metres d'eslora, una mànega de 29 metres i un calat de 6,2 metres. En total, pot transportar un màxim de 452 passatgers. El fondeig es farà durant tot aquest dimarts des de les vuit del matí i fins a la mitjanit. Amb aquest fondeig tècnic, el Luminara també aprofitarà per promocionar-se. El vaixell és propietat de la companyia Ritz-Carlton Yatch Collection i amb aquesta prova davant del port de la Ràpita posarà a punt els seus mecanismes.
El fondeig del Luminara suposa que el vaixell deixi anar l'àncora al fons de l'aigua, en la zona prevista per les capitanies marítimes, perquè el el creuer quedi subjectat en un punt determinat. En aquest cas, el creuer no pot accedir al port de la Ràpita per les seves dimensions, i per això fondejarà al recer de la badia dels Alfacs.
L'arribada d'aquest creuer s'emmarca dins de la promoció de Delta Ebre Port per part de la Generalitat. Aquesta aliança entre Ports de la Generalitat, l’Ajuntament de la Ràpita, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona Terres de l’Ebre i la Cambra de Tortosa promou tant l'activitat de creuers com la de xàrters nàutics, treballant plegats per captar més turisme per mar a les Terres de l'Ebre.