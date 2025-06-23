Carreteres
La Plataforma #lacarreteradelavergonya acusa la Diputació de dilatar tràmits per no fer l'obra a la T-2021 de Poble Nou
L'ens provincial espera el vistiplau de l'ocupació del domini marítim terrestre per aprovar definitivament el projecte
La Plataforma #lacarreteradelavergonya acusa la Diputació de Tarragona de «postergar i alentir» els tràmits per a l'aprovació definitiva del projecte de millora de la carretera T-2021, entre la Ràpita i Poblenou del Delta, a Amposta. L'associació recrimina a l'ens provincial que prioritzi altres inversions, com la Via Verda, i l'acusa de «no tenir intenció d'invertir els 5 MEUR» compromesos en aquesta carretera.
Iris Castell, diputada de l'àrea d'Infraestructures al Territori de la Diputació, ha insistit que són les administracions superiors que no han presentat els informes pertinents amb més «celeritat» i ha apuntat que per aprovar definitivament el projecte esperen el vistiplau de l'ocupació del domini públic marítim terrestre.
El portaveu de #lacarreteradelavergonya, Josep Juan Segarra, ha recriminat a la Diputació de Tarragona que no hi hagi «cap mostra» del seu compromís per executar enguany la millora de la carretera de la Ràpita a Poble Nou. «Al contrari, van deixant anar que sembla que van justos de temps i es van inventant coses per anar justos de temps», ha criticat Juan Segarra. L'entitat acusa la Diputació de Tarragona de «treure's de la butxaca» un informe de contaminació lumínica, després que s'aprovés fa setmanes l'informe d'impacte ambiental del projecte de reforma de la via.
La Diputació de Tarragona assegura que no se'ls havia demanat abans, ni constava en les peticions inicials, aquest informe de contaminació acústica i lumínica. Ha estat en l'última addenda de la documentació per part de Territori que s'ha sol·licitat incloure'l i, segons fonts de l'ens provincial, aquest estudi es va encarregar ràpidament i es va executar en només tres setmanes. Està presentat des del dia 6 de maig.
Opacitat
Juan Segarra ha criticat «la desinformació general» i «l'opacitat» que hi ha sobre el projecte. Diu que càrrecs polítics de Territori a l'Ebre no saben en quin punt està el projecte i que la Diputació de Tarragona no els vol rebre. Fa sis mesos que esperen poder celebrar una reunió amb els responsables del projecte. També demanen més transparència amb la voluntat de la Diputació d'acollir-se a alguna subvenció per finançar l'obra de la T-2021.
Aprovació Definitiva
La diputada d'Explotació, Projectes i Obres de l'àrea d'Infraestructures del Territori, Iris Castell, ha apuntat que per aprovar el projecte definitiu de l'obra de la carretera de Poble Nou estan esperant rebre l'autorització d'ocupació del domini públic marítim terrestre. «No hi ha més. Ara mateix la pilota no està a la taula de la Diputació de Tarragona», ha explicat. Castell ha recordat que el 16 de gener d'enguany es van fer les peticions a tots els departaments corresponents per rebre els informes pertinents. «Ens hauria agradat que les altres administracions responguessin amb una celeritat molt més prioritària, però és una cosa que la Diputació no controla», ha insistit.
Altres obres prioritàries
En canvi, la plataforma #lacarreteradelavergonya ha recriminat a l'ens provincial que hagi prioritzat altres obres com l'extensió de la Via Verda fins a la Ràpita, projecte posterior al de la carretera de Poble Nou del Delta. «Passa per nuclis grans i llavors és prioritària, perquè vagin bicicletes a passejar. Nosaltres estem parlant d'una carretera que és necessària perquè la gent vagi al metge, a l'escola i a treballar», ha remarcat Josep Juan Segarra. «Si els diners van cap aquí, no poden anar cap allà, perquè són limitats. Però tots s'han fet fotos en el pontet aquest, que l'únic que té de verd és el color de la pintura», ha afegit.
La diputada Castell ha negat que l'obra de la carretera de Poble Nou no sigui una prioritat per a l'ens provincial i ha recordat que «va adquirir un compromís que no li pertocava», va redactar el projecte sense que la via formés part del Pla Zonal de Carreteres i hi invertirà 13 milions d'euros. La diputada i regidora de l'Ajuntament d'Amposta ha afegit que és «una prioritat més que política», perquè s'ha «entès la problemàtica i la singularitat» de la infraestructura.
«La Diputació té totes les eines damunt de la taula. El dia que tinguem aquest informe, continuarem endavant amb els procediments administratius, com he dit sempre, treballant de dilluns a diumenge si fa falta, perquè ha de ser una prioritat i és una prioritat», ha defensat Iris Castell.
Més mobilitzacions
Des de la plataforma veïnal han avançat que, si les obres no comencen, hi haurà més talls de carretera després de l'estiu i insisteixen que no es pot permetre que la via torni a ser la carretera de les Terres de l'Ebre amb més víctimes mortals en accidents de trànsit, com va passar l'any passat.
En aquest sentit, Joan Pastor, pare d'un jove de 21 anys que va morir en un accident a la T-2021 el 3 d'agost de l'any passat, ha demanat que la ciutadania se sumi «a la lluita» per aconseguir l'obra i que «aquesta ratera sigui més segura». «Desitjo que el nostre fill sigui l'últim mort», ha conclòs emocionat.
L'entitat també compta amb el suport de la Federació Associacions de Veïns d'Amposta. El portaveu Llorenç Navarro, ha insistit que calen «solucions immediates» per deixar de posar en risc als veïns de la zona i també als turistes que hi transiten per visitar el delta de l'Ebre. La federació també ha demanat a les administracions que «assumeixin responsabilitats quan passen desgràcies» i no s'acabi atribuint sempre els accidents a circumstàncies alienes a l'estat de la via. «No hi ha diners que paguen una vida. Apostem per víctimes zero, però demanem seguretat 100», ha dit.