Societat
El port esportiu de les Cases d'Alcanar, buit pel malestar amb la renovació de la concessió
El Club Nàutic retreu al Departament de Territori la manca de seguretat de les instal·lacions
El port esportiu de les Cases d'Alcanar (Montsià) es troba completament buit des de mitjans del mes de desembre de l'any passat després que el Club Nàutic decidís traslladar les embarcacions al veí port de la Ràpita en protesta pel procés de renovació de la concessió i la manca de seguretat de les instal·lacions.
L'entitat retreu al Departament de Territori una «situació d'incertesa i engany» durant els últims quatre anys. Malgrat la voluntat de continuar gestionant les instal·lacions, després d'obtenir la concessió l'any 1990, el club ha descartat concórrer al nou concurs obert per la Generalitat. Lamenten que el dic projectat per protegir el port no s'hagi encara executat i que el nou concessionari hagi d'assumir els riscos operacionals.
Aquest dijous al migdia està prevista l'obertura de pliques per resoldre la licitació de la concessió d'explotació de la dàrsena esportiva del port de les Cases d'Alcanar per un termini de quinze anys. És un tràmit que es duu a terme a porta tancada dins d'un concurs en el qual, després de més de tres dècades gestionant les instal·lacions, el Club Nàutic de les Cases d'Alcanar no hi participa.
Finalitzada la concessió de 1990, l'entitat disposava des de finals de 2020 d'una autorització temporal per gestionar la dàrsena esportiva fins desembre de l'any passat. Va ser en aquell moment, segons apunten en un comunicat, quan «els persistents problemes d'inseguretat de les instal·lacions la inacció de Ports per convocar la renovació de la concessió van generar un clima d'incertesa i inestabilitat» que va acabar conduint a la marxa cap al port rapitenc d'una quarantena d'embarcacions.
Els problemes de seguretat als quals fa referència el club nàutic es tradueixen, principalment, en la manca d'un braç exterior que protegeixi el port dels temporals de llevant i gregal. La infraestructura és una de les poques a Catalunya construïdes al seu moment amb la bocana en direcció est i nord-est, deixant en moltes ocasions les embarcacions exposades als temporals marítims i a importants danys.
L'anterior Govern va presentar i es va comprometre públicament a construir aquest braç per resguardar millor el port, però el projecte encara no s'ha materialitzat. De fet, i segons reconeix Ports de la Generalitat en el mateix plec de clàusules de la nova concessió, el concurs es va haver de suspendre l'any 2020, precisament, per poder elaborar el projecte constructiu de millora del dic del port per millorar la seva capacitat de protecció interior. «A data d'avui, ja s'han realitzat tots els estudis tècnics per a la millora», apunta el plec, «i el projecte es troba en fase de redacció i tramitació per a la seva aprovació».
«Risc operacional»
Així les coses, el club retreu a Territori haver ajornat la convocatòria del concurs amb aquest pretext per, finalment, acabar introduir en el plec del concurs obert per gestionar la dàrsena esportiva l'obligació dels aspirants a assumir les condicions de manca de seguretat i el «risc operacional» en l'explotació de serveis derivats de les «inclemències meteorològiques». «Mentre no s'executi aquesta actuació, s'entendrà que els licitadors que es presentin a aquest contracte coneixen la situació de la infraestructura i que han adequat les seves propostes a la realitat tant actual com futura de la instal·lació», indica el plec.
En el comunicat, l'entitat fundada al 1973 ha acusat el Departament de Territori de «marginar» la seva tasca en la gestió de la dàrsena esportiva «ajornant reiteradament la convocatòria del nou concurs per a la renovació de la concessió». Relata que es van fer visites tècniques i elaborar projectes. «Es va transmetre una voluntat de continuïtat que mai es va materialitzar», han lamentat.
Destaquen que, més enllà de la gestió de l'activitat recreativa al port de les Cases d'Alcanar, el club ha jugat «històricament» un paper «social, educatiu i esportiu», amb la formació d'uns 7.000 alumnes a la seva escola de vela des de 1982, entre d'altres projectes. En aquest sentit, denuncien com a «purament mercantilista» el model de port que vol implantar Territori amb el concurs.