Economia
Tarraco Yatch porta a la Ràpita el primer catamarà xàrter ecològic i d'una sola vela
Els creadors del Hop Yatch dissenyen un vaixell per gaudir en parella de sortides en aigües plàcides com els Alfacs
L'empresa Tarraco Yatch ha presentat el primer vaixell xàrter ecològic, que es pot comprar o llogar a l'estat espanyol, aquest dimarts a La Marina de la Ràpita (Montsià). El Hop Yatch té la particularitat que funciona amb panells solars, un motor elèctric i una sola vela, i té una autonomia mínima d'unes deu hores. Una altra de les seves peculiaritats és la seva mida compacta, que li suma estabilitat, i un funcionament totalment silenciós.
Els seus dissenyadors, Paul Tomes i Mary-Clare Tomes, han prioritzat el confort a l'hora d'equipar-lo. Té una capacitat màxima de quatre persones, però està pensat per a parelles que vulguin fer sortides en aigües plàcides com la badia dels Alfacs. Tampoc exigeix grans coneixements de navegació.
El Hop Yatch, que s'ha presentat en primícia estatal a la Ràpita, és un petit catamarà per a parelles, ecològic, amb panells solars, motor elèctric i una sola vela. Com han destacat els seus creadors, i també els representants de Tarraco Yatch que l'oferirà a la Sant Carles Marina de la Ràpita, és un vaixell «ideal per a la badia dels Alfacs». «Aquesta és una de les marines més maques que he conegut fins ara i les aigües protegides aquí -al Delta de l'Ebre- són ideals per al Hop Yatch», ha destacat Paul Tomes, cocreador del vaixell.
El matrimoni Tomes, Paul i Mary-Clare, són els artífexs del petit vaixell que, a més de ser silenciós, manejable i ecològic, han equipat amb tots els conforts possibles. L'embarcació, de petites dimensions -uns nou metres d'eslora (trenta peus)- s'ha dissenyat «per a navegants no gaire experts», fins i tot per a navegants «nous» en vela i també per als que no saben portar vaixells. «Iguala les condicions per a persones que no naveguen i les que sí que naveguen, perquè tothom pugui tenir unes vacances realment agradables en un iot», ha apuntat Paul Tomes.
Mary-Clare Tomes ha inclòs comoditats com un llit gran «queen size», un lavabo espaiós, i equipaments pràctics i prou amplis per a persones altes i «navegants nerviosos». «Continua sent un catamarà, això el fa estable, però sense una gran eslora de vaixell, que a mi no m'agrada», ha apuntat Mary-Clare Tomes. També és un vaixell que no emet fums i és totalment silenciós. «Si no fa vent, continues gaudint del silenci -i no hi ha soroll de motors-. Mantens el contacte amb la natura», ha afegit. «És com un cotxe d'aigua», ha afegit Paul Tomes.
Pierre Bonel i Omar A. Santoja, socis de Tarraco Yatch, buscaven un catamarà petit per poder oferir viatges xàrter als Alfacs. Van descobrir el Hop Yatch en una fira nàutica de Miami, als Estat Units, i han apostat per portar-lo a Catalunya. La segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Ràpita, Helena Queral, ha celebrat l'aposta de l'empresa de iots i que es pugui gaudir des del port rapitenc d'una proposta tan nova i ecològica. «Serà el punt de partida del que hauria de ser, que són les embarcacions elèctriques. Ens omple de satisfacció que la Ràpita sigui la seu», ha dit.