Carreteres
Territori millora el drenatge de la carretera als Valentins per evitar les inundacions quan plou
L'obra incrementarà la capacitat d'evacuació d'aigua del barranc de Sorolla on creua la carretera
Territori començarà, la setmana que ve, les obres de millora del drenatge de la carretera TP-3322, al nucli urbà dels Valentins, al municipi d'Ulldecona (Montsià). En aquest punt, la via creua el barranc de Sorolla i l'actual infraestructura del pont no té capacitat per evacuar l'aigua quan hi ha pluges intenses. Això ha produït repetides inundacions que afecten els habitatges de la zona i posa en risc la ciutadania.
Ara s'instal·laran quatre nous calaixos de formigó, que augmentaran la capacitat d'evacuació d'aigua en aquest punt. Els treballs duraran un mes i mig i costaran 200.000 euros. La carretera TP-3322 es tancarà al trànsit, que es desviarà per les carreteres TV-3319 i TP-3311 entre el 17 de juny i el 18 de juliol.