Comerç
Caprabo obre un nou supermercat a Alcanar
La nova botiga, ubicada al Càmping Alfacs, té 120 m2 de superfície comercial i ocupa 3 persones
Caprabo continua amb el seu pla d’expansió a Catalunya i ha inaugurat avui un nou supermercat al municipi d’Alcanar, aal Montsià. El nou establiment està ubicat dins del Càmping Alfacs, un enclavament turístic privilegiat a l’Antiga carretera N-340, Km. 159,6, a tocar del mar Mediterrani i del Parc Natural del Delta de l’Ebre.
La nova botiga, que opera sota la marca Rapid, compta amb una superfície comercial de 120 m² i ha generat 3 nous llocs de treball. L’establiment ofereix un ampli horari d’atenció, de 8:30 h a 21:00 h cada dia de la setmana, fet que permet donar servei tant als residents com als visitants de la zona.
Aquest nou supermercat posa a disposició dels clients una àmplia oferta de productes, combinant marques pròpies i de fabricants, i permet realitzar una compra completa i adaptada a les necessitats del consumidor actual. A més, incorpora els avantatges habituals de Caprabo com la Targeta Club Caprabo, eina clau per a l’estalvi dels clients, amb descomptes, promocions personalitzades i preus exclusius.
Amb aquest nou establiment, Caprabo consolida el seu model de botiga de proximitat, adaptada a les tendències de consum actuals. Els supermercats Rapid destaquen per oferir una gran varietat de productes per metre quadrat i per la seva aposta per la conveniència i la comoditat, especialment en zones turístiques i de gran afluència.