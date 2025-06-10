Successos
Dos ferits en un incendi d'habitatge a Sant Jaume d'Enveja
Els fets van passar a les nou de la nit al carrer del Doctor Canicio
Dues persones ha resultat ferides la nit de dilluns en un incendi en una casa de Sant Jaume d'Enveja. Els fets van passar a les 21.33 hores i els Bombers de la Generalitat es van desplaçar amb quatre unitats terrestres a la planta baixa situada al carrer del Doctor Canicio.
Quan van arribar els bombers, els quatre ocupants de la planta baixa més un pis superior havien sortit a l'exterior de l'immoble. Els bombers van confinar, com a mesura preventiva, una família d'una casa del costat i van rescatar dos gossos que hi havia a l'interior de l'habitatge afectat pel foc. Dues persones van ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
El cos d'emergències va procedir a apagar el foc i després va remullar els punts calents. Finalment van ventilar la casa.