Successos
Un incendi en un restaurant d’Ulldecona obliga a evacuar 200 persones i deixa 14 afectats lleus
El foc, originat a la caixa elèctrica, va provocar una intensa fumera i va obligar a evacuar el local
Un incendi declarat aquest dissabte a la tarda a la caixa elèctrica d’un restaurant d’Ulldecona ha obligat a evacuar unes 200 persones entre personal i clientela de l’establiment. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 15.31 h i hi van intervenir amb quatre dotacions.
El foc, localitzat a la zona dels comptadors del local, que té una planta baixa i un soterrani (-1), va generar una intensa fumera que es va estendre per tot el recinte, fet que va motivar l’evacuació preventiva. El restaurant es va autoevacuar abans de l’arribada dels serveis d’emergència.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar dues unitats terrestres per atendre els afectats per inhalació de fum. En total, es van registrar 14 persones ateses, totes amb pronòstic lleu: 10 van rebre l’alta in situ, mentre que dues van ser traslladades a l’Hospital d’Amposta i dues més a l’Hospital Verge de la Cinta.
Els Bombers van donar l’incendi per extingit al cap de poca estona, i es va procedir a ventilar i revisar les instal·lacions per garantir la seguretat de l’edifici.