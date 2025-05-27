Successos
Enxampen un conductor que circulava a 174 km/h per una via limitada a 70 km/h a Ulldecona
L'infractor s'enfronta a una pena d'entre 3 i 6 mesos de presó
Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment aquest dimarts 26 de maig un home de 29 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit. A les 09:21 hores del matí i mentre els agents efectuaven un control de velocitat a la carretera TP-3311 al terme municipal d’Ulldecona (Montsià), van detectar un turisme que circulava a una velocitat de 174 km/h, essent aquesta més del doble de la velocitat permesa en aquesta via que és de 70 km/h. La policia va aturar el vehicle i va denunciar el conductor. També va ser citat per comparèixer davant el jutjat d’Instrucció de guàrdia d’Amposta.
El conductor s'enfronta a una pena d’entre 3 i 6 mesos de presó o entre 6 i 12 mesos de multa o treballs en benefici de la comunitat no inferior a 31 dies ni superior a 90. A més d’aquesta condemna també s’exposa a una retirada del permís de conduir d’entre un i quatre anys.