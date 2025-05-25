Successos
Un ferit lleu per inhalació de fum en un incendi en un pis de la Ràpita
El foc ha originat a la segona planta d'un edifici situat al carrer Méndez Núñez
Una persona ha resultat ferida lleu aquest dissabte a la tarda en un incendi que ha afectat un pis del carrer Méndez Núñez número 8, a la Ràpita. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 22.12 hores i s’han desplaçat fins al lloc dels fets amb cinc dotacions.
L’edifici afectat és de planta baixa i tres pisos. El foc s’ha originat en un habitatge del segon pis, on les flames han cremat un llit, un matalàs i diverses peces de mobiliari.
L'habitació ha quedat danyada en un 90%, mentre que la resta del pis ha resultat afectat pel fum. També s’ha vist afectat pel fum el passadís de la segona planta i part de la tercera.
El foc ha estat extingit pels equips d’emergència i una persona ha estat traslladada en estat lleu per inhalació de fum a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.