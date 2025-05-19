Successos
Mor un conductor en un accident a l’AP-7 a Masdenverge
Per causes que encara s’estan investigant, un turisme ha sortit de la via, ha col·lidit amb una tanca de protecció i ha acabat bolcant
El Servei Català de Trànsit ha informat que aquest dilluns al matí s’ha produït un accident mortal al punt quilomètric 330 de l’AP-7, al terme municipal de Masdenverge (Montsià). Els fets han tingut lloc a les 06.49 h, quan per causes que encara s’estan investigant, un turisme ha sortit de la via, ha col·lidit amb una tanca de protecció i ha acabat bolcant.
Com a conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima, ja són 56 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem d’any, segons dades provisionals.
En l’accident s’hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han confirmat la mort del conductor al mateix lloc dels fets.