Societat
Instal·lat el nou pont de la via verda d'Amposta, que ha tallat durant 10 hores l'AP-7 i la C-12
La passarel·la té 90 metres de llargada, creua les dues vies i permetrà connectar els dos parcs naturals de l'Ebre
El nou pont de la via verda de la Val de Zafan a Amposta ha estat instal·lat amb èxit després de més de 10 hores de treballs que han obligat a tallar l'AP-7 i la C-12, segons ha informat la Diputació de Tarragona.
Una seixantena de persones han treballat durant la nit i matinada d'aquest diumenge per col·locar la passarel·la metàl·lica de 90 metres de llargada i una amplada de tres metres, que creua per dalt les dues carreteres i que permetrà connectar els dos parcs naturals de les Terres de l'Ebre.
Per poder dur a terme la col·locació de la passarel·la metàl·lica s'ha usat un transport especial i una grua de 650 tones, així com altra maquinària que ha permès recolzar-la als dos estrets i la pila intermitja de formigó armat.
L'extensió de la Via Verda de la Val de Zafan, projecte liderat per la Diputació de Tarragona i la col·laboració dels ajuntaments de Roquetes, Tortosa, Amposta i la Ràpita, avança a «bon ritme» i es preveu que estigui operativa a principis del 2026. Compta amb un pressupost de 6,3 MEUR, 5 dels quals finançats pel Fons de Recuperació Europeu Next Generation.
Els treballs que s'estan executant actualment dins d'aquest projecte se centren en els trams dels antics traçats ferroviaris en desús que quedaven aïllats i especialment aquells trams de connexió que fan necessària l'obertura de traçats nous. Aquests trams en particular se situen a partir del nucli de la pedania de Vinallop -al terme municipal de Tortosa- i diversos trams dins els termes municipals d'Amposta i la Ràpita.