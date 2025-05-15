Mobilitat
Tallaran l'AP-7 a Amposta la matinada de diumenge per la instal·lació d’una passarel·la de la Via Verda
La carretera C-12 a l'altura de la capital del Montsià també quedarà momentàniament afectada per l'operació
La instal·lació d'una passarel·la metàl·lica de la via verda de la Val de Zafan obligarà tallar durant unes hores l'autopista AP-7 a l'altura d'Amposta entre dissabte a la nit i diumenge a la matinada. El nou pont, dividit en dos sectors de 90 metres de llargada total, permetrà el vial superar per sobre l'autopista i la carretera C-12. L'actuació implicarà talls de trànsit a les dues vies entre un quart d'onze de la nit i tres quarts de set de la matinada. En el cas de l'autopista, es tallarà el sentit nord entre les sortides n 42 (Vinàros) i 41 (Amposta), en aquest mateix horari. En el sentit sud, quedarà tallada en aquestes mateixes sortides entres dos quarts de dues i les tres de la matinada de diumenge.
Pel que fa a la carretera C-12, el trànsit quedarà interromput entre dos quarts de tres i les cinc de la matinada entre els punts quilomètrics 1,8 -rotonda de la carretera T-344- i el 5 -intersecció nord Amposta i cruïlla amb TV-3443-.
L'estructura que s'instal·larà és una passarel·la metàl·lica en gelosia, de 90 metres de llargada total, amb dos sectors: el primer sobre l'autopista de 50 metres, i el segon, sobre la C-12, de 40 metres de llargada. Es recolzarà mitjançant dos estreps i una pila intermitja, tots ells de de formigó armat. L'amplada de la passarel·la és de tres metres, fet que ha de permetre el pas amb comoditat de les persones usuàries de la via verda.
L'obra forma part del projecte d'extensió de la Via Verda de la Val de Zafan, que permetrà que aquesta infraestructura d'ús turístic i ciutadà -practicable en bicicleta o a peu- arribi finalment al litoral i, per tant, uneixi els dos parcs naturals de les Terres de l’Ebre: el dels Ports i el del Delta de l'Ebre.
El projecte està liderat per la Diputació de Tarragona en col·laboració amb els ajuntaments de Roquetes, Tortosa, Amposta i la Ràpita, i compta amb un pressupost de 6,3 milions d'euros, finançats pels Fons de Recuperació Europeu Next Generation amb 5 milions d'euros. Es preveu que la nova via verda estigui ja operativa a principis de l’any 2026.