Successos
Tres ferits durant l'incendi d'un veler a la Ràpita
Els fets han passat aquest matí de dimecres al Port del municipi del Montsià
Tres persones han resultat ferides durant l'incendi d'un vaixell al Port de la Ràpita. Segons expliquen bombers, s'ha sentit una forta explosió a la zona i s'han desplaçat amb cinc dotacions fins al lloc.
El foc s'ha produït en un veler d'uns 10-12 metres d'eslora que es trobava amarrat al port. Els bombers han apartat l'embarcació per evitar que l'incendi es propagués a la resta de vaixells.
Els Bombers han extingit el foc amb línia d'aigua i han inundat el vaixell amb escuma. L'embarcació ha cremat completament. Salvament Marítim ha activat la seva embarcació Salvamar per ajudar en les tasques d'extinció i també s'han personat els Mossos d'Esquadra.
Com a conseqüència de l'incendi, una dona que estava fora del vaixell ha resultat ferida menys greu per cremades a les extremitats inferiors i a la cara, la qual ha estat traslladada a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Dues persones més també han resultat ferides menys greus per inhalació de fum i les han portat a l'Hospital Comarcal d'Amposta.
A les 10 del matí Bombers ha donat per finalitzat el servei i Salvament Marítim i la Policia Local s'han quedat a la zona. Les primeres hipòtesis apunten com a causa l'acumulació de gasos d'una bombona de butà a la cuina del vaixell.
Per evitar la fuita dels hidrocarburs i olis, han instal·lat boies que aturessin la seva expansió. També s'ha activat en fase de prealerta el pla especial d'emergències per contaminació de les aigües marines a Catalunya (CAMCAT). Finalment, però, han indicat que no s'ha acabat produint vessament.