Seguretat
Simulen una fuita d'amoníac al port de la Ràpita per posar a prova els plans d'emergències
L'incident s'hauria originat a la fàbrica de gel i hauria causat una desena de ferits
El port de la Ràpita ha provat el funcionament dels seus plans i protocols d'emergències amb un simulacre d'accident per fuita d'amoníac a la fabrica de gel que hauria generat un núvol tòxic. L'exercici, que hauria generat una desena de ferits de diversa consideració, ha omplert el recinte del port pesquer d'efectius d'emergències, sanitaris i dels diferents cossos de seguretat al llarg d'aquest dimarts al matí.
A més de provar la coordinació dels diferents serveis implicats en aquests casos, s'ha hagut de confinar el personal del port en zones segures i l'Ajuntament de la Ràpita ha donat avís a equipaments «vulnerables» com el centre d'atenció primària, les escoles i la llar de jubilats per practicar el confinament.
L'exercici organitzat per Protecció Civil i Ports de la Generalitat havia de servir, concretament, per posar a prova el Pla d'Autoprotecció de les instal·lacions portuàries, el Pla d'Emergència de la Confraria de Pescadors, el Pla d'Actuació Municipal així com la resposta i coordinació dels diferents cossos d'emergència mobilitzats. «Ens permetrà detectar si hi ha possibles errors i defectes o qualsevol cosa que ens obligui a revisar els protocols perquè en cas d'emergència real tot pugui sortir com s'espera», ha indicat la directora territorial d'Interior, Paula Navarro.
A les deu del matí, s'ha simulat l'inici de la fuita d'amoníac a la fàbrica de gel, ubicada a la mateixa dàrsena pesquera i dins de les instal·lacions de la Confraria. L'incident hauria provocat un núvol tòxic i afectat deu persones, ferides de diversa consideració i algunes de les quals amb cremades químiques. Un treballador de la mateixa Confraria ha detectat la fuita i ha avisat al telèfon 112 i a Ports de la Generalitat.
A partir de la confirmació de l'emergència, l'avís s'ha fet arribar al Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil de la Generalitat, l'Ajuntament de la Ràpita i la Guàrdia Civil. El Govern i el consistori han contactat amb els concessionaris del port i els equipaments vulnerables del municipi, respectivament.
El núvol tòxic ha obligat a confinar les persones que es trobaven al bar de la llotja, l'escola nàutica, la marina i altres instal·lacions portuàries. També s'ha regulat l'accés al recinte de persones i vehicles. El CECAT ha activat el pla PROCICAT per fer seguiment de l'emergència i coordinar la resposta i gestió amb els diferents serveis i administracions. El consistori, per exemple, ha traslladat l'avís a equipaments «vulnerables», com el CAP, les escoles i la residència d'avis, que han practicat el confinament.
«Estem acostumats a fer simulacres dins dels nostres ports cada any i complint de forma escrupolosa els plans d'autoprotecció que tenim homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Ens serveixen no només per practicar les situacions de risc en els quals ens podem veure involucrats sinó també perquè són un element més d'excel·lència portuària», ha assegurat el director del Departament de Territori a les Terres de l'Ebre, Miquel Alonso.
Efectius mobilitzats
En l'exercici s'han mobilitzat tres vehicles d'aigua dels bombers dels parcs d'Amposta i Ulldecona, així com voluntaris, quatre vehicles lleugers amb la unitat de comandament i una embarcació. En total han estat set dotacions i uns 25 efectius que s'han dedicat al rescat i salvament de persones i el taponament de la fuita per restablir la normalitat a les instal·lacions. A ells s'han afegit dues patrulles de seguretat ciutadana dels Mossos i un furgó dels ARRO amb set efectius. Pel que fa al SEM, han intervingut 25 professionals amb deu unitats o vehicles terrestres, entre els quals dos unitats de suport vital bàsic, una d'avançada, un vehicle d'intervenció ràpida i dues unitats d'intervenció i suport.
L'Ajuntament de la Ràpita ha destinat efectius de la policia local a controlar els accessos del port pesquer així com comunicar als equipaments i zones vulnerables la necessitat de confinament. Capitania Marítima ha mobilitzat mitjans per si calia impedir l'aproximació de vaixells i embarcacions de la Guàrdia Civil i els Mossos han patrullat per l'aigua del port amb aquest objectiu.
«Des de l'Ajuntament hem activat tot el protocol, com si fos una cosa real. Hem de pensar que no passi mai però si hi és ens ho he de prendre amb la seriositat que toca: tenim residència d'avis, tenim CAP i escoles. Fem els nostres deures. És el nostre primer simulacre i esperem que tot camini», ha tancat l'alcalde de la Ràpita, Javier Reverté, present també a l'exercici.