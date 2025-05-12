Successos
Robatori amb força en un restaurant d'Amposta aquest dilluns a la matinada
Els lladres haurien intentat accedir abans a les instal·lacions del centre d'educació especial APASA
Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb força al restaurant Gallery 97 d'Amposta aquest dilluns a la matinada.
Els lladres haurien irromput al local cap a dos quarts de sis de la matinada. Després de forçar la reixa s'haurien endut la caixa registradora amb diners de la recaptació al seu interior.
Els investigadors han trobat restes de sang a l'exterior del local que podrien pertànyer als autors del robatori.
Segons han informat fonts policials a l'ACN, poc abans d'aquest robatori s'ha produït un intent a les instal·lacions del centre d'educació especial APASA, situat a pocs centenars de metres al mateix carrer. En aquest cas, els lladres han intentat forçar una finestra però no han aconseguit entrar.