Política
El PP vol recuperar l’espai de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil d’Ulldecona
La diputada Vedrina considera que s’ha de treballar perquè el municipi pugui gaudir d’un espai que està abandonat
El Partit Popular ha demanat solucions per a recuperar l’espai de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil d’Ulldecona. La diputada Elisa Vedrina ha considerat que s’ha de treballar perquè el municipi pugui gaudir d’un espai que, durant els últims 20 anys, es troba abandonat i en un estat de degradació.
La diputada ha registrat una bateria de preguntes al Ministeri d’Interior per saber si hi ha solucions alternatives en cas que no es pugui formalitzar la reversió de l’equipament a l’Ajuntament.
Vedrina ha explicat que el Ministeri va posar a disposició de l’Organisme Autònom Gerència d’Infraestructures i Equipaments de la Seguretat de l’Estat (GIESE) aquest immoble que està afectat per aluminosi i presenta un estat ruïnós. «L’edifici ha estat objecte de diverses okupacions il·legals i la falta de manteniment, la manca de vigilància i la passivitat de les administracions implicades han convertit l’espai en un focus d’inseguretat», ha expressat Vedrina.
El govern estatal ha reconegut l’existència de «discrepàncies» amb l’Ajuntament sobre la forma d’executar la reversió, però no ha concretat l’origen d’aquestes diferències ni les mesures que s’han adoptat per solucionar-les. «És incomprensible que una qüestió que afecta la seguretat, la convivència i la gestió del patrimoni públic no hagi estat treballada satisfactòriament durant els darrers anys», ha indicat la diputada. «Sigui quina sigui la millor solució, aquest espai s’ha de recuperar pel municipi».
El Partit Popular ha formalitzat una bateria de preguntes al Congrés dels Diputats per esbrinar en quina fase es troba el procediment de reversió de l’espai, que ja va iniciar el PP quan estava al govern d’Ulldecona el 2012, i quina documentació continua pendent de tràmit; per saber quines reunions i comunicacions hi ha hagut entre Interior, GIESE i l’Ajuntament en els darrers 5 anys; i quins obstacles tècnics, jurídics o administratius impedeixen formalitzar la reversió.
A més, els populars han preguntat quines mesures ha adoptat el Ministeri per protegir la seguretat estructural de l’edifici i quin és el cost estimat de la conversió o falta d’ús d’aquest immoble des del 2012. «No s’han aplicat mesures preventives per evitar danys, intrusions o responsabilitat patrimonials. Interior és el màxim responsable de l’abandonament de la instal·lació», ha conclòs Vedrina.