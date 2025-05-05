Successos
Incendi en un matalàs a l'Institut Pere Mata d'Amposta
Els fets van passar diumenge a pocs minuts per les nou de la nit
Els residents de l'Institut Pere Mata d'Amposta van ser confinats al pati diumenge al vespre per un incendi al centre de salut mental d'adults. Segons explica Bombers de la Generalitat, el cos va mobilitzar dues dotacions per un incendi a l'edifici situat al número 15 del carrer Amèrica. L'avís el van rebre a les 20.51 hores.
Un cop allí els bombers van descobrir l'origen de l'incendi es trobava en un matalàs en una de les habitacions del centre. Després d'apagar el foc, els bombers van procedir a la ventilació de les instal·lacions. Un cop ventilat, els residents van poder tornar a les seves habitacions. Cap persona va resultar ferida.