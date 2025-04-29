Successos
Intoxicada de gravetat una parella rescatada de l'interior del seu habitatge a Amposta
Els Mossos, que van rescatar il·lesa la filla de dos anys, van trobar un grup electrogen funcionant al soterrani
La parella d'Amposta rescatada aquest dimarts a la matinada pels Mossos d'Esquadra després de patir una intoxicació per gasos a casa seva ha ingressat en estat greu a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, segons fonts policials. Arran d'un avís quan passaven vint minuts de les sis, els agents s'han personat al domicili del carrer de Poble Nou del Delta.
Després de saltar la tanca i quan estaven a punt d'entrar per la força davant la manca de resposta des de l'interior, l'home ha aconseguit obrir la porta. Es trobava en molt mal estat, semiinconscient i havia vomitat. Ha informat que estava acompanyat de la seva dona, amb símptomes similars, i la filla. Els Mossos han trobat al soterrani un grup electrogen de gasolina en marxa.
L'home i la dona, de 32 i 31 anys respectivament, han estat atesos per efectius del SEM, que han hagut de proporcionar-los oxigen per estabilitzar-los abans de traslladar-los a l'hospital en estat greu. La nena, de dos anys, es trobava conscient en una habitació amb la porta tancada i ha resultat il·lesa.
Segons fonts policials, la parella hauria posat en marxa el grup electrogen al soterrani per suplir la manca de subministrament elèctric per l'apagada general i haurien marxat a dormir sense desconnectar-lo. L'acumulació de gasos al llarg de la nit hauria afectat de forma greu els dos adults.