Successos
Un incendi en el moment del restabliment elèctric causa danys a la cooperativa de Santa Bàrbara
El sinistre, del qual se n'estan avaluant les pèrdues, va afectar la planta envasadora i l'agrobotiga
Un incendi originat aquest dilluns abans de les onze de la nit, just en el moment de recuperar el subministrament elèctric després de l'apagada general, va causar danys a les instal·lacions de la Cooperativa Agrícola de Santa Bàrbara. L'agrobotiga i la planta envasadora van patir les afectacions més importants.
La presència de caixes de cartró va originar una important fumerada i també es va produir una fuita d'entre 300 i 400 litres d'oli d'oliva a la xarxa d'aigües pluvials, segons els bombers. Una dotzena de dotacions van participar en l'extinció durant cinc hores. Tot i que encara se'n desconeixen les causes concretes, el sinistre podria estar relacionat amb el restabliment del servei o un curtcircuit.
Els bombers van rebre l'avís quan faltaven onze minuts per les onze de la nit. Les tasques van mobilitzar fins a dotze dotacions de cinc parcs diferents de la regió de les Terres de l'Ebre -Tortosa, Amposta, Ulldecona, Benifallet i Tivissa-. El sinistre, amb les instal·lacions tancades i sense presència de treballadors, no va ocasionar danys personals.
Segons les estimacions efectuades pel mateix cos, va cremar un 90% de l'agrobotiga i totalment un espai de magatzem on es guardaven caixes de cartró. També va resultar afectada la planta envasadora d'oli. En total, han calculat, la meitat de la superfície de la planta baixa de l'edifici.
Passada ja la mitjanit únicament quedava per sufocar un punt calent a l'altell. Durant l'extinció, els bombers van revisar que no s'haguessin produït danys a l'estructura de l'edifici i també van detectar la fuita d'entre 300 i 400 litres d'oli d'oliva cap a la xarxa d'aigües pluvials, que va ser comunicada al CECAT. L'operatiu va concloure quan passaven nou minuts de dos quarts de quatre de la matinada.
Els responsables de la Cooperativa han començat aquest matí a avaluar els danys a l'espera de la visita dels perits de l'asseguradora, que hauran de determinar-ne l'origen. «No ho sabem exactament, però va amb l'hora que va tornar la llum, perquè no n'hi havia. Entre la franja de dos quarts d'onze i les onze va començar a la nostra planta envasadora», ha constat el gerent de l'entitat, Josep Lluís Cardona.
L'activitat de la Cooperativa i de la planta envasadora havien quedat aturades a partir de dos quarts d'una del migdia d'aquest dilluns com a conseqüència de l'apagada general. «Va ser un dia que pràcticament no es va envasar», ha certificat Cardona.