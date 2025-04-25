Salt
L'hospital d'Amposta incorpora la histerectomia sense dolor en la cirurgia ginecològica
La cirurgia vNotes permet una recuperació ràpida i còmoda gràcies a la intervenció per orificis naturals, amb alta hospitalària en menys de 24 hores
L'Hospital Comarcal d'Amposta (Montsià) ha incorporat la tècnica d'histerectomia sense dolor ni cicatriu en la cirurgia ginecològica i ja l'ha aplicat amb èxit en els seus pacients, informa el centre aquest divendres en un comunicat.
Aquest mètode, també conegut com a vNotes (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery per les seves sigles en anglès), combina els avantatges de la cirurgia vaginal i la laparoscòpica i es realitza a través dels orificis naturals del cos, eliminant per complet les incisions visibles a la pell.
«Això es tradueix en una recuperació postoperatòria molt més ràpida i còmoda, amb una notable reducció del dolor i de l'ús d'analgèsia», apunten des de l'hospital.
Segons els equips mèdics de l'hospital, l'evolució de les pacients intervingudes amb aquesta tècnica ha estat «excel·lent», amb alta hospitalària en menys de 24 hores i reincorporació a la seva vida quotidiana en pocs dies.
A més, assenyalen, la tècnica vNotes ofereix «importants avantatges clínics», com millor accés als òrgans pèlvics, major visibilitat intraoperatòria, una precisió quirúrgica superior i, per tant, més seguretat