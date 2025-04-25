Successos
Incendi en una masia abandonada a l'N-340 a Amposta
Com a conseqüència del foc ha col·lapsat la coberta
Els Bombers de la Generalitat van treballar dijous al vespre en un incendi que ha cremat una masia abandonada a Amposta. L'avís el van rebre a les 22.19 hores i es van desplaçar amb cinc dotacions fins al punt quilomètric 1.070 de l'N-340, a tocar de les granges Alonso.
Segons explica el cos d'emergències, l'edificació estava aïllada i era d'una sola planta. Allí van cremar runa i plàstics que ocupaven una superfície de 90 metres d'uns 150m2 en total. Com a conseqüència del foc ha col·lapsat la coberta. No hi ha hagut danys personals.