'La Perla' d'Amposta mostra l'atractiu del riu Ebre i la façana fluvial a locals i visitants

L'embarcació elèctrica d'Amposta La Perla ja navega pel riu Ebre, una proposta que pretén mostrar l'atractiu de la façana fluvial a locals i visitants. La nau recorre una dotzena de milles on s'explica als navegants detalls sobre la natura, la cultura i la història de la ciutat, el Delta i les Terres de l'Ebre.

«Molts ampostins i ampostines, a menys que hagin format part del club nàutic, no han vist la façana fluvial des de l'aigua», ha apuntat el patró Alfred Rieres. El vaixell turístic, que funciona amb panells solars i bateries elèctriques, forma part del Pla de Sostenibilitat Turística i s'ha pagat amb part de fons europeus. Durant la Setmana Santa, el vaixell turístic ha augmentat la freqüència de rutes i n'oferirà tres diàries.

L'Alfred Rieres, patró de 'La Perla', en un dels viatges de l'embarcacióACN

Les rutes de La Perla comencen i acaben a l'embarcador d'Amposta, amb un recorregut que passa per punts emblemàtics com el pont penjant de la ciutat o l'illa de Sapinya. Al llarg de tot el trajecte, la tripulació pot observar el paisatge que envolta la façana fluvial acompanyat d'explicacions sobre cultura i història de l'entorn del Delta de l'Ebre.

Habitualment es fa una expedició diària, si bé durant la Setmana Santa s'incrementen fins a tres rutes al dia d'una hora i mitja de durada cadascuna. Amb una capacitat per a prop de 120 persones, s'augura una bona afluència de públic.

La característica principal que diferencia aquest vaixell turístic d'altres que poden navegar pel riu Ebre és la sostenibilitat; l'embarcació compta amb plaques solars al sostre, a més de bateries elèctriques, que garanteixen la mobilitat de la nau. L'autonomia de La Perla és d'unes quaranta milles, el que equival a poc menys de vuitanta quilòmetres. «M'he quedat parat per les avantatges que té; com ara el poc soroll i el relax que aporta navegar amb aquest vaixell», ha indicat el patró Alfred Rieres.

Un vaixell elèctric per «viure cara al riu»

L'embarcació elèctrica va començar a navegar ara fa deu dies i segons la regidora de Turisme i Fires, Inés Martí, durant els primers dies, la mitjana de públic ronda el 50%. De cara als dies festius de Setmana Santa, es preveu un increment de reserves, especialment per part de visitants. La proposta busca alhora «obrir-se al riu», per mostrar el patrimoni natural, històric i cultural a la ciutadania. Es tracta d'un punt de vista, el de dins el riu, que permet veure des d'un altre enfocament la façana fluvial d'Amposta. «Volem viure de cara al riu, que tingui activitat, volem ensenyar tot el potencial i riquesa que té», ha asseverat Martí.

Tot i la novetat, el patró de l'embarcació ha suggerit no fer un únic viatge, sinó aprofitar la proposta per veure els canvis que viu el Delta al llarg de l'any. «El Delta és canviant, el conreu de l'arròs ja canvia el riu i la gràcia és anar venint», ha afegit. En aquest sentit, l'Ajuntament treballa per afegir noves rutes fluvials. Concretament, s'està treballant per incloure un nou itinerari sobre memòria històrica que podria ser inclosa enguany en el ventall de propostes de La Perla.