La millora del cabal de l'Ebre per les pluges avança una collita de musclos de qualitat al Delta

Els episodis de pluja i l'increment de cabal de l'Ebre dels últims mesos han portat els productors de musclos del Delta de l'Ebre a iniciar dues setmanes abans una collita que serà d'una qualitat excel·lent, si bé que quantitativament per sota dels últims anys.

La Federació de Productors de Mol·luscs del delta de l'Ebre (Fepromodel) preveu quedar-se enguany per sota dels 3 milions de quilos, respecte els 3,5 d'anys passats. La menor disponibilitat de cria pròpia i la despesa per haver-la de comprar a Itàlia han estat clau en aquest sentit. Per contra, l'avançament de l'inici de la collita podria ajudar els productors a evitar la mortaldat de musclos que provoquen els forts episodis de calor i l'escalfament de l'aigua de les badies.

El trànsit de les plataformes navegant cap a les muscleres comença a ser la imatge habitual dels matins a la badia dels Alfacs. La campanya arrenca enguany dues setmanes del que és habitual -a principis de maig-, amb unes perspectives excel·lents per al sector. Principalment en l'aspecte qualitatiu del producte, que les proves efectuades pels musclaires han corroborat com a excel·lent.

Enguany, els episodis de pluja dels últims mesos i el cabal més elevat del tram final de l'Ebre han resultat especialment profitosos per a un creixement sa del bivalve, que s'alimenta filtrant, principalment, el fitoplàncton i zooplàncton present a l'aigua de les badies deltaiques. «El règim fluvial ha estat molt bo per a nosaltres. Vam veure que l'última setmana de febrer va haver una pujada molt gran del fitoplàncton i això dona la qualitat de la qual estem parlant ara», ha indicat el gerent de Fepromodel, Gerardo Bonet.

Això, per contra, segons reconeix el gerent de Fepromodel, Gerardo Bonet, repercutirà en una menor producció, que difícilment arribarà als 3 milions de quilos, lluny dels 3,5 milions d'anteriors campanyes. També ha contribuït de forma decisiva la manca de cria suficient per sembrar.

Dèficit de cries

Tot i que els productors van aconseguir salvar la resguardada a la badia del Fangar, per preservar-la de les altes temperatures dels Alfacs, la reserva no resulta suficient per assolir els 1,5 milions de quilos que requereix la sembra -com tampoc les diferents proves per intentar captar cries a mar obert-. Això els ha obligat a comprar-ne una part a Itàlia, on episodis de mortalitat a la zona de Tàrent han condicionat també la seva adquisició i els preus.

En qualsevol cas, l'avançament de la campanya podria acabar jugant també a favor dels musclaires. Especialment, en l'actual context d'agreujament de les conseqüències del canvi climàtica que, en el seu cas, s'ha traduït en importants episodis de mortaldats de la producció els estius passats per la inusualment elevada temperatura de l'aigua a les badies, que pot fregar els 30 graus centígrads.

«Com més aviat comencem, millor, però no depèn de nosaltres: depèn de com estigui el musclo, si té la carn que toca. Comencem el més aviat possible perquè les calorades de juliol i agost no ens agafin molt de musclo », ha apuntat Bonet. L'any passat, recorda, la campanya es va tancar la primera setmana d'agost. Les dues anteriors, però, van acabar el 20 de juliol. Fa més de deu anys, acabava cap al setembre. «Això ha canviat: ens hem d'adaptar al canvi climàtic perquè el risc és molt alt», sentencia.

Així doncs, a partir d'aquesta setmana el musclo del Delta de l'Ebre ha començat ja a arribar, un cop superat el període de depuració de rigor, als taulells de peixateries, mercats, grans superfícies i també als restaurants. Es comercialitza principalment a Catalunya i a la resta de l'Estat. Tractant-se d'un producte «viu», la curta distància amb els compradors és fonamental.

Puja el preu d'un producte valorat

Bonet destaca la bona recepció que troba als mercats el producte, que adquirirà el moment òptim per al consum pels volts de Sant Joan. «Està sent molt demandat per part dels clients. Ja fa dies que ens preguntaven quan començaria la campanya. És un producte de moltíssima qualitat i a més tenia una avantatge, que ara no és tanta, que és que arribava als mesos de més consum: el nostre musclo està millor quan hi ha turisme i més consum. És una avantatge afegit per a la comercialització», ha subratllat.

Prova d'això, és també l'increment que han registrat els preus, al voltant d'un 25% més respecte l'any passat. Els productors el poden percebre a uns 2,70 euros el quilo i el preu de venda al públic -amb els costos de depuració, embalatge o transport- oscil·la entre els 5 i 6 euros.

Disponible a les badies al llarg de tot l'any, en canvi, Fepromodel preveu enguany una producció d'ostra del Delta a les badies d'entre 400.000 i 500.000 quilos. Segons Bonet, tot i que la temporada més important de la campanya1 se situa entre octubre i nadal, és un mol·lusc també molt demandat pel turisme de setmana santa i també a l'estiu.