Dos vaixells de pesca del Delta localitzen esturions alliberats a l'Ebre

Dos vaixells de pesca del delta de l'Ebre han localitzat exemplars d'esturions en les últimes setmanes. Són dos dels peixos que van ser alliberats a l'assut de Tivenys en el marc del projecte LIFE MigratoEbre per reintroduir l'espècie al riu Ebre.

Els pescadors van contactar amb la Confraria de la Ràpita i van seguir el protocol establert: trucar al número de telèfon que porten en un fil d'identificació i geolocalitzar-los. Si el peix està viu, s'ha de retornar al mar o al riu. Pescar-los accidentalment no està penat, i des de l'IDECE (Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre) s'ha volgut reconèixer públicament «el comportament cívic» d'aquests pescadors i recordar com s'ha d'actuar.

La directora de l'IDECE, Bibiana Porres, s'ha reunit amb els pescadors de la Ràpita i Deltebre que les últimes setmanes han avisat de la troballa de dos esturions, seguint el protocol, i els ha entregat un lot de productes de la Reserva de la Biosfera per agrair-los la col·laboració. L'IDECE insisteix que donar l'avís és fonamental per a l'èxit del projecte. Si no es pot trucar, és important fotografiar o prendre nota de la informació del dispositiu de l'animal per poder tenir-ne un seguiment.