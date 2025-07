Tres camions punxen la roda a causa d'un objecte punxant a l'AP-7 a Amposta

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit ha informat sobre la presència d'un objecte punxant a l'AP-7 a l'alçada d'Amposta. Aquest fet ha comportat que tres camions que circulaven per la via hagin punxat la roda. L'incident ha tingut lloc al punt quilomètric 324 en sentit Castelló.

Segons ha explicat Trànsit, els tres camions han patit una punxada a la roda però no han col·lidit. Els vehicles pesants han quedat aturats al voral i s'ha tallat un dels carrils per motius de seguretat. L'incident no ha provocat moltes cues.