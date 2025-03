Els ecologistes reclamen mesures per rebaixar els nitrats a l'aigua de boca d'Ulldecona

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Xarxa Aigua Ebre reclama que es prenguin mesures per reduir les concentracions de nitrats, «massa elevades», de l'aigua de boca d'Ulldecona. Aquest passat cap de setmana, el municipi del Montsià ha patit un nou episodi d'excés d'aquest component i s'ha recomanat no beure aigua de l'aixeta durant tres dies. El consistori va facilitar l'abastiment amb cisternes.

Aquest dilluns es va recuperar la normalitat amb uns resultats a les analítiques de 40 mil·ligrams de nitrats per litre (mg/l), deu punts per sota del límit de la normativa de 50 mg/l. Però els ambientalistes alerten que en els últims dos anys el 85% de les analítiques a Ulldecona s'han situat entre els 40 i els 50 mg/l i que això suposa un risc per a la salut de la població.

Entitats de la Xarxa Aigua Ebre com GEPEC-EdC, GETE-Ecologistes en Acció, AMEVESABA, PDE i Salvem lo Montsià recorden que tot i que el valor paramètric límit de concentracions de nitrats és 50 mg/l, segons el Reial Decret 3/2023 d'aigua de consum humà, aquest «no és un valor suficient per protegir la població davant de malalties com el càncer». Els ambientalistes consideren que cal modificar la normativa estatal i reduir aquest valor límit màxim permès de nitrats.

Assenyalen que el màxim permès als ecosistemes fluvials és la meitat que el permès per a l'aigua de boca. També que segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) el límit màxim d'ingesta de nitrats és de 3,7 mil·ligrams per quilo corporal i dia. Als nitrats continguts a l'aigua s'hi ha de sumar els emprats en conserves, làctics i embotits, entre d'altres.

Els ambientalistes fan menció d'un estudi de 2023, liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona, que relaciona l'exposició a nitrats en l'aigua amb l'aparició de tumors de pròstata agressius en homes menors de 60 anys. Els participants que van beure aigua amb concentracions de nitrats per sobre de 14 mg/dia van triplicar la probabilitat de desenvolupar un tumor de pròstata agressiu.

Xarxa Ebre apunta que la meitat de les 30 analítiques de l'aigua d'Ulldecona, entre desembre de 2023 a febrer de 2025, han sobrepassat els 45 mg/l i que el 63% han excedit els 40 mg/l. Les entitats ecologistes reclamen «intensificar les inspeccions» per detectar les fonts de contaminació i «establir una moratòria de noves instal·lacions que la puguin incrementar». En aquest sentit, no entenen «de cap manera» l'autorització recent de l'Ajuntament a la instal·lació d'una nova «macrogranja porcina damunt mateix de la reserva d'aigua subterrània de la qual s'abasteix la població, al costat de la bassa de l'Ermita on hi ha espècies protegides». També proposen que els responsables causants de la contaminació assumeixin el sobrecost de la potabilització de l'aigua.