Presó provisional per a una dona que va apunyalar la seva exparella a Alcanar

La titular del jutjat d'instrucció de guàrdia número 2 d'Amposta ha decretat presó provisional per a la dona de 47 anys, detinguda per apunyalar la seva exparella, un home de 37 anys, a Alcanar. Com ha pogut saber l'ACN, la víctima continua ingressat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona amb un pronòstic molt greu.

L'home va rebre una ganivetada amb una navalla entre les costelles, va ser intervingut a l'Hospital de Tortosa, però va patir una parada cardiorespiratòria i va ser evacuat a Barcelona. Els fets es van produir dimecres a la nit, a la casa de l'home.

L'arrestada tenia una ordre d'allunyament a ell i se l'acusa d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa i un de trencament de condemna.