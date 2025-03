Tallada l'AP-7 en sentit sud a Ulldecona per un accident amb cinc vehicles implicats

Imatge d'arxiu de l'AP-7 en el seu pas per Ulldecona.Google Maps

Un accident múltiple ha tingut lloc aquesta tarda a l’autopista AP-7 a l’altura d’Ulldecona, amb cinc vehicles implicats. Afortunadament, segons fonts de Trànsit, no s’han registrat ferits greus.

L’accident ha provocat el tall de la via en sentit sud, generant retencions importants a la zona. Els serveis d’emergències han treballat per retirar els vehicles afectats i restablir la circulació al més aviat possible.

Les autoritats recomanen als conductors buscar rutes alternatives i extremar la precaució en aquest tram de la carretera.