Llum verda a la nova àrea bàsica dels Agents Rurals i comissaria de la Policia Local d'Amposta

Solar municipal d'Amposta on s'han d'ubicar les noves dependències dels Agents Rurals i la policia local.ACN

La Comissió territorial d'urbanisme de les Terres de l'Ebre ha donat llum verda a la modificació del planejament municipal d'Amposta (Montsià) per ubicar la nova Àrea Bàsica del cos d'Agents Rurals i la comissaria de la Policia Local en uns terrenys ubicats al carrer Rei Pere III el Gran i al carrer Pere de Sanahuja.

El solar on es construiran els nous equipaments pels dos cossos és titularitat municipal i ara es canvia la seva qualificació, passant de zona residencial unifamiliar a equipament administratiu. El nou edifici dels Agents Rurals tindrà una superfície construïda de 1.243 metres quadrats.

Pel que fa a la nova Àrea Bàsica dels Agents Rurals, és una construcció prevista en el Pla de Bases del Cos, que aposta per renovar bona part de les seus de treball a tot Catalunya amb l'objectiu d'adaptar-se a l'actual increment d'efectius. El pla també dona resposta a la necessitat d'agrupar tots els serveis per dur a terme els treballs del cos, per tal de millorar l'eficàcia en el treball i la bona comunicació entre les diferents parts de l'organització.