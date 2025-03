Costes emet l'informe de la carretera entre la Ràpita i Poblenou

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La llarga tramitació per executar la millora de la carretera T-2021 entre la Ràpita i Poblenou del Delta, la «carretera de la vergonya», segueix encallada als despatxos i es troba, en aquests moments, sobre taula del govern espanyol i de la Generalitat. El Servei Provincial de Costes de Tarragona ha confirmat a l'ACN que ja ha emès un informe favorable per l'afectació del traçat sobre el domini públic marítim terrestre i que pertoca ara al Consell de Ministres aprovar la declaració d'utilitat pública.

Amb aquest tràmit, la Generalitat haurà d'atorgar la concessió a la Diputació de Tarragona perquè pugui actuar al domini públic. La presidenta de l'ens provincial, Noemí Llauradó, va reiterar fa uns dies que l'obra començarà enguany.

En una compareixença amb representants de mitjans de comunicació ebrencs dijous passat, Llauradó va revelar públicament que l'execució del llargament reivindicat projecte es trobava pendent d'un informe de Costes que, suposadament, s'havia començat a treballar des «d'octubre o novembre» i que esperaven rebre pròximament.

Per contra, fonts de Costes han explicat a l'ACN que no van tenir constància del projecte, que en molts trams transcorre afectant el domini públic marítim terrestre de la zona de la badia dels Alfacs, fins que la Generalitat els va reclamar el preceptiu informe, el 4 de febrer passat.

Després d'analitzar la documentació, el servei que depèn del Ministeri per a la Transició Ecològica, que disposava d'un termini de dos mesos, ja s'hi ha pronunciat favorablement des de fa uns dies. El vistiplau final, però, segons determina la Llei de Costes, està condicionat a la declaració d'utilitat pública per part de Consell de Ministres.

Un cop reconeguda la utilitat pública, la pilota tornarà a la teulada de la Generalitat, que té transferides les competències per atorgar la concessió que ha de permetre la Diputació actuar, finalment, al domini públic marítim-terrestre.

En un comunicat, la plataforma #lacarreteradelavergonya considera que «els tràmits administratius que queden no són complexos i haurien de tirar endavant amb agilitat, ja que la reforma de la carretera no és només d'utilitat pública sinó que és urgent per a la salut pública».

«Sembla ser que la presidenta -de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó- no sabia que l'informe de Costes havia estat emès la setmana anterior», han ironitzat els veïns afectats, tot reclamant-li que sol·liciti la declaració d'utilitat pública al Consell de Ministres al més aviat possible per poder aprovar definitivament el projecte i licitar les obres per complir el compromís públic d'iniciar la seva execució dins d'aquest 2025.